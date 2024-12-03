2024-12-03 15:40:01 - المصدر: واع

كربلاء- واع – عباس الرحيميأعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن استجابتها لنداءات عدد من السوريين الذين نزحوا إلى منطقة السيدة زينب (عليها السلام) في ريف دمشق جرّاء الأعمال الإرهابية التي تشهدها مناطقهم، مبينة أنها وفرت السكن لأكثر من (2000) شخص، كما تم توزيع وجبات الطعام اليومية والملابس وغيرها من المواد الضرورية عليهم.وقال رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة عبد الأمير طه المطوري في حديث لـ(الموقع الرسمي) تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "استجابة للنداءات التي أطلقها الأخوة من الشعب السوري باشرت العتبة الحسينة المقدسة وبإيعاز من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي بتمديد عقود الفنادق المستأجرة في منطقة السيدة زينب (عليها السلام) التي كانت تضم الأخوة اللبنانيين، حيث تم إسكان الأخوة السوريين النازحين إلى محافظة ريف دمشق من المناطق التي تشهد اعمال ارهابية".وتابع أنه "تم إسكان ما يقارب (2000) شخص في تلك الفنادق مع تقديم وجبات الطعام لهم".وأضاف أن "وجبات الطعام تقدم للسوريين النازحين سواء ممن يسكنون الفنادق المستأجرة من قبل العتبة الحسينية المقدسة، أو غيرهم من الذين وصلوا للمنطقة، كما تم توزيع السلال الغذائية والافرشة والبطانيات والملابس الشتوية عليهم"، مبينا أن: "هذه الجهود تأتي ضمن الرعاية الأبوية للمرجعية الدينية العليا ونهج ومبادئ العتبة الحسينية المقدسة وممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذي لم يدخر جهداً في إغاثة هذه العوائل المنكوبة والمظلومة لذلك سارعت إدارة العتبة الحسينية المقدسة للاستجابة لهذه النداءات وتوفير مأوى آمن وعيش كريم لإخواننا السوريين".