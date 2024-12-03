التعليم تعلن فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين ضمن الوجبة الثالثة

2024-12-03 15:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين ضمن الوجبة الثالثة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج العراق ضمن الوجبة الثالثة على وفق قناة التعليم الخاص الصباحي الدولي للسنة الدراسية 2025/2024".وأضافت أن "التقديم يشمل فئة الطلبة الذين لم يقدموا الى الاستمارة الإلكترونية في الوجبة الثانية والطلبة الذين تم قبولهم في كليات طب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية ويرغبون بالتقديم الى كليات الطب في الجامعات الأهلية وفق ما يؤهلهم مجموعهم والحدود الدنيا".وأشارت إلى أن "التقديم الإلكتروني يستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية يوم الأربعاء المقبل الموافق 2024/12/4".