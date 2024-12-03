التعليم تعلن فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين للوجبة الثالثة

2024-12-03 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين للوجبة الثالثة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعلن فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج العراق ضمن الوجبة الثالثة على وفق قناة التعليم الخاص الصباحي الدولي للسنة الدراسية 2025/2024".

واضافت ان "التقديم يشمل فئة الطلبة الذين لم يقدموا الى الاستمارة الإلكترونية في الوجبة الثانية والطلبة الذين تم قبولهم في كليات طب الأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية ويرغبون بالتقديم الى كليات الطب في الجامعات الأهلية وفق ما يؤهلهم مجموعهم والحدود الدنيا".

وبينت الوزارة ان "التقديم الإلكتروني عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) يستمر إلى غاية يوم الأربعاء المقبل الموافق 4/12/2024".