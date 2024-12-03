2024-12-03 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل 10 كانون الأول 2024.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، احتفاءً بيوم النصر وذكرى تحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابية".