منتخب اليد يشارك في بطولة الجزائر الدولية

2024-12-03 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد-واعﻗﺮر الاتحاد المركزي لكرة اليد مشاركة ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول اﻟﺤﺎﻟﻲ.وﻗﺎل ﻋﻀﻮ المكتب اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﺗﺤﺎد ﻛﺮة اﻟﻴﺪ ﺣﺴﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺿﺎ في تصريح ﻟصحيفة اﻟﺼﺒﺎح ،تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اﺗﺤﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻠﻘّﻰ دﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻠﺪ المنظم ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة (26 / 12) وﻟﻐﺎﻳﺔ (1 / 1)".وأﺿﺎف أن "المكتب اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ واﻓﻖﱠ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎعه ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟﺨﻮض مباراﺗين وديتين واﻻستفادة منهما ضمن اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻦ المقرر إﺟﺮاء المباراﺗين ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف ﻳﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ".وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ "ﺗﻤﺖ المواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ آﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﺑﺤﺚ اﺳﺘﻌﺪادات ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌين واﻟﺸﺒﺎب وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ المشارﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ المتوﺳﻂ".وبين أنه "ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ استعدادات ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﺴﺎء وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻏﺮب آﺳﻴﺎ ودراﺳﺔ ﺗﻌﻴين المدرﺑين ﻓﻲ المدارس اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻓﻲ المحاﻓﻈﺎت وﺗﻘﺮرت أﻳﻀاً دﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ المؤﻗﺘﺔ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ المحافظات المستوﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط وتحديد موعد نهائي للاتحادات التي لم تنظم البطولات وتحديد هيئاتها العامة".