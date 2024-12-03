من بيت الجواهري.. اليونسكو وأمانة بغداد يحتفلان باليوم العالمي للغة العربية

2024-12-03 16:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلنت منظمة يونسكو العراق، اليوم الثلاثاء، تخصيص جائزة لصانعي المحتوى الشباب لوضع مناهج للغة العربية الخاصة باستخدامات الانترنيت السنة المقبلة، فيما أكدت أن مبادرة تسجيل بغداد على مدن محو الأمية ستكون سنوية.وقال مدير برنامج الاتصال والمعلومات في يونسكو العراق، ضياء ثابت في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه"بعد إطلاق مبادرة تسجيل بغداد على مدن محو الأمية الرقمية والمعلوماتية نفذنا عدداً من الجلسات مع أمانة بغداد ووصلنا الى جلسة اليوم العالمي للغة العربية"، لافتاً إلى أنه "من خلال هذا اليوم نسعى لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه اللغة العربية كلغة تتحدث بها أكثر من 29 دولة في العالم و450 مليون ناطق رسمي بها، إضافة الى أكثر من مليار مسلم يدينون الى اللغة العربية من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية".وأوضح أن "وجود اللغة العربية على الانترنت لا يتجاوز 3%‎ وهي مشكلة كبيرة لذلك ندفع بمستخدمي اللغة العربية الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي زيادة المحتوى المستخدم باللغة العربية وهذا أصبح سهلاً"، مبيناً أنه "تم تخصيص للسنة المقبلة جائزة لصانعي المحتوى الشباب الذين يستطيعون وضع مناهج للغة العربية الخاصة باستخدامات الانترنت والفضاء الافتراضي، وهو ضمن مشروع المانحين المشترك مع اليونسكو وتسعى من خلاله تحسين اللغة العربية في العالم الرقمي".بدورها قالت مديرة المنتديات الثقافية التابعة الى أمانة بغداد خلود موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد تحتفي بيوم اللغة العربية العالمي التي بادرت به منظمة اليونسكو منذ سنوات، سواء في ديوان الأمانة أو من خلال المنتديات الثقافية ومنها بيت الجواهري".ولفتت إلى أن "الورشة ضمت عدداً من الإعلاميين والنشطاء في مختلف القطاعات والمؤسسات وستكون هذه المبادرة سنوية بالشراكة مع اليونسكو للاستفادة من المنتديات الثقافية لاحتضان عدد كبير من الأنشطة الثقافية وورش العمل التي تهتم باللغات".



