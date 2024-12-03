2024-12-03 16:09:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، استمرار الجهود الخاصة بكشف مصير المفقودين والمغيبين من الايزيديين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “السوداني، استقبل أمير الايزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك والوفد المرافق له”. وأكد السوداني أن “الايزيديين هم من المكونات الأصيلة في بلدنا”، مشدداً على “ضرورة العمل من […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد استمرار جهود حكومته بكشف مصير المفقودين الايزيديين أولاً على ايشان.



