2024-12-03 16:09:04 - المصدر: ايشان

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية في بغداد الينا رومانوسكي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن “الأعرجي استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه، السفيرة الأمريكية في بغداد، الينا رومانوسكي”. وأضاف أن “الأعرجي بحث مع السفيرة الأميركية، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، […]

ظهرت المقالة السفيرة الأميركية للأعرجي: لسنا مع ما يحصل من فوضى في سوريا أولاً على ايشان.



