مقتل موظف داخل منزل ضابط في بغداد

2024-12-03 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، بمقتل موظف يعمل بديوان محافظة بابل في منزل ضابط منسوب لوزارة الداخلية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ " بغداد اليوم" إن "الموظف عثر عليه مقتولا داخل دار خالي من ساكنيه في حي الجهاد، يعود لضابط برتبة نقيب مسافر خارج القطر".

وأضاف أن "الموظف مقتول ب 13 طلقة نارية بأنحاء متفرقة من الجسم حسب رأي خبير الأدلة".

وبين المصدر أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".