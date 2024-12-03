مقتل موظف داخل منزل ضابط في بغداد
2024-12-03 16:10:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بابل
أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، بمقتل موظف يعمل بديوان محافظة بابل في منزل ضابط منسوب لوزارة الداخلية بالعاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ " بغداد اليوم" إن "الموظف عثر عليه مقتولا داخل دار خالي من ساكنيه في حي الجهاد، يعود لضابط برتبة نقيب مسافر خارج القطر".
وأضاف أن "الموظف مقتول ب 13 طلقة نارية بأنحاء متفرقة من الجسم حسب رأي خبير الأدلة".
وبين المصدر أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".