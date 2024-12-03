في محافظتين.. العثور على موظف مقتول داخل منزل ضابط واعتقال 3 مطلوبين

2024-12-03 16:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل موظف من محافظة بابل داخل منزل ضابط كبير في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موظفاً يعمل بديوان محافظة بابل، قتل بإطلاق نار داخل منزل ضابط برتبة نقيب منسوب للداخلية ضمن منطقة حي الجهاد في بغداد".

وأشار المصدر إلى أن "الموظف عثر عليه مقتولاً داخل الدار الذي كان خالياً من ساكني"، مبيناً أن "الضابط صاحب المنزل مسافر إلى خارج البلاد في الوقت الحاضر".

وبين أن الموظف مقتول بـ13اطلاقة نارية بأنحاء متفرقة من الجسم حسب رأي خبير الأدلة"، لافتاً إلى أنه "لغاية الآن لم ترد أي تفاصيل أخرى، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

من جانبها أعلنت مديرية مكافحة الاجرام في قضاء عقرة شمال شرق محافظة دهوك في بيان رسمي عن نجاحها في القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء داخل المدينة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهمين كانا ملاحقين من قبل محاكم دهوك بموجب المادة 413 من قانون العقوبات".

وأضافت أن "فرق مكافحة الإجرام في عقرة تمكنت أيضا من القبض على متهم ثالث مطلوب وفق قانون الاتجار بالبشر بناء على مذكرة صادرة عن محكمة جنايات دهوك.

وأكدت المديرية، أن "عملية القبض على المتهمين الثلاثة جاءت بناء على توجيهات قاضي التحقيق في عقرة"، مشيرة الى أن "المتهمين سيتم احالتهم الى محكمة جنايات دهوك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".