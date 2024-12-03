2024-12-03 17:00:07 - المصدر: اندبندنت عربية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته (أ ف ب)

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته لـ"اندبندنت عربية" أن الحلف يسعى إلى تقوية علاقته مع دول الشرق الأوسط، محذراً من إهمال المنطقة في ظل مساعي روسيا والصين إلى تعزيز نفوذهما فيها، وذلك قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الحلف بمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

تعزيز العلاقات

وحذر روته في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء من "ترك أفريقيا ومنطقة الخليج للروس والصينيين"، رداً على سؤال حول دور حلف الـ"ناتو" في الشرق الأوسط وما إذا كان يخطط للتعاون مع دول الخليج، مشدداً أن الحلف بحاجة إلى إقامة علاقات قوية مع "الجوار الجنوبي"، الذي يشمل الشرق الأوسط وأجزاء كبيرة من أفريقيا.

وأكد أمين الـ"ناتو" أنه لن يسمح بـ"وضع يكون فيه الصينيون والروس منخرطين في أفريقيا وأجزاء أخرى من المنطقة وسط غياب الغرب"، مقتبساً في هذا الشأن من تصريح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقال روته إن مشاركة العاهل الأردني في الاجتماع الوزاري المنعقد اليوم في بروكسل تعكس اهتمام الحلف بالمنطقة، مشيراً إلى فتح مكتب اتصالات في الأردن، وأضاف أن "العاهل الأردني كان مفيداً للغاية على مدى سنوات في توجيه الحلف على هذا المسار انطلاقاً من معرفته بالمنطقة".

وأوضح أن نشاط الـ"ناتو" في المنطقة لا يعني شمولها بالمادة الخامسة التي تنص على أن أي عتداء مسلح أو عسكري على أية دولة عضو في الحلف هو بمثابة اعتداء على كل الدول الأعضاء فيه، وذلك لأن الـ"ناتو" منظمة دفاعية أوروأطلسية، مشيراً إلى أن التعاون سيكون مشابهاً لأدوار الحلف في دعم القوات العراقية.

عضوية أوكرانيا

وتجنب الأمين العام لحلف الـ"ناتو" الإجابة عن أسئلة حول عضوية أوكرانيا في التحالف العسكري، قائلاً إن الأولوية الآن يجب أن تكون لتعزيز موقف البلاد في أية محادثات سلام مستقبلية مع روسيا من خلال إرسال مزيد من الأسلحة إليها.

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وطالبت أوكرانيا اليوم الثلاثاء بعضوية "كاملة" في حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن ذلك سيكون الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن في مواجهة روسيا.

ويجتمع وزراء خارجية بلدان الناتو اليوم الثلاثاء في بروكسل، إذ يتوقع أن يصدوا الضغوط الأوكرانية الرامية إلى تحقيق تقدم في شأن الانضمام إلى التحالف قبيل تولي دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة.

وقال روته إن "الجبهة لا تتحرك شرقاً، بل تتحرك ببطء غرباً. لذلك يتعين علينا التأكد من وصول أوكرانيا إلى موقف القوة، ومن ثم يجب أن يكون للحكومة الأوكرانية أن تقرر الخطوات التالية، من حيث بدء محادثات السلام وطريقة إجرائها".

وأضاف "أي اتفاق في شأن أوكرانيا يجب أن يكون اتفاقاً جيداً، لأن ما لن نسمح به هو التصفيق لكيم جونج أون وشي جين بينغ"، مضيفاً أن هذا "من شأنه فقط تشجيع قادة كوريا الشمالية والصين على تأييد استخدام القوة في مناطق أخرى".

الاجتماع مع ترمب

وفي معرض حديثه عن اجتماعه الأخير مع الرئيس الأميركي المنتخب، قال روته إنه أكد له أن الصين وكوريا الشمالية وإيران تقف في صف روسيا، مما يعرض الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ للخطر.

وكان الأمين العام للـ"ناتو" صرح لـ"اندبندنت عربية" في وقت سابق بأنه يأمل في الارتقاء بتعاونه مع ترمب تدريجاً، بعد لقائهما الشهر الماضي في فلوريدا.



