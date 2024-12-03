2024-12-03 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم قرعة دوري "دون 16 عاماً".

وحضر إجراء القرعة عضو لجنة المسابقات عمر محمد، والإسباني بورخا من قسم الفئات العمرية (رابطة لاليغا)، بالإضافة إلى شهاب أحمد وصباح نور الدين ويوسف إبراهيم وسعد أحمد من لجنة المسابقات، وزيا شدراك مدير التسجيل، وصادق أمين دواي منسقًا من رابطة لاليغا.

وشارك في القرعة ممثلو أندية (28) نادياً من أندية دوري نجوم العراق والدوري الممتاز.

وقد تم تقسيم الفرق الـ(28) على أربع مجموعات مع مراعاة المناطق الجغرافية لكل نادٍ مشارك.

وضمت المجموعة الأولى فرق (الكرخ، الطلبة، النفط، ديالى، الزوراء، الصناعة، الكاظمية، وأمانة بغداد)، فيما تألفت المجموعة الثانية من فرق (القوة الجوية، الحدود، الكهرباء، الكرمة، الشرطة، الجولان، الصناعات الكهربائية، والاتصالات).

أما المجموعة الثالثة، فقد ضمت فرق (النجف، القاسم، كربلاء، الميناء، مصافي الجنوب، نفط ميسان، ونفط البصرة)، في حين شملت المجموعة الرابعة فرق (أربيل، نوروز، البيشمركة، دهوك، وزاخو).