2024-12-03 17:45:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة دوري دون 16 عاماً للموسم 2024/ 2025.وقال الاتحاد في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "أقيمت، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم قرعة دوري (دون 16 عاماً)".وأضاف البيان، "حضر إجراء القرعة عضو لجنة المسابقات عمر محمد، والإسبانيّ بورخا من قسم الفئات العمريّة (رابطة لاليغا)، وشهاب أحمد وصباح نور الدين ويوسف إبراهيم وسعد أحمد من لجنة المسابقات، وزيا شدراك مدير التسجيل، وصادق أمين دواي منسقاً من رابطةِ لاليغا".وتابع، "شارك في القرعةِ ممثلو أندية ( 28 ) نادياً من أندية دوري نجوم العراق والدوري الممتاز، وتم تقسيمُ الفرق الـ ( 28 ) على أربع مجموعاتٍ مع مراعاةِ المناطق الجغرافية لكل نادٍ مشارك".وواصل البيان، "ضمت المجموعة الأولى فرق (الكرخ والطلبة والنفط وديالى والزوراء والصناعة والكاظمية وأمانة بغداد)، فيما تألفت الثانية من فرق (القوة الجوية والحدود والكهرباء والكرمة والشرطة والجولان والصناعات الكهربائية والاتصالات)، أما المجموعة الثالثة فضمت فرق (النجف والقاسم وكربلاء والميناء ومصافي الجنوب ونفط ميسان ونفط البصرة)، في حين شملت المجموعة الرابعة فرقَ (أربيل ونوروز والبيشمركة ودهوك وزاخو)".



