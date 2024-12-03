الأعرجي: العراق يدعم جهود الوصول إلى تهدئة شاملة بالمنطقة

2024-12-03 17:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مستشار الأمني القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن العراق يدعم جهود الوصول إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.

وقال الأعرجي في تدوينة له على منصة أكس، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق حكومةً وشعباً، يقف ويؤيد ويدعم بقوة، كل الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، من أجل الوصول إلى تهدئة شاملة في المنطقة".

وأكد الأعرجي، أن "السلام والاستقرار في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، ضرورة ملحة تستوجب زيادة التنسيق والتعاون عبر الحوار البناء، من أجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لبلداننا".