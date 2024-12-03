البرلمان يؤجل انعقاد جلسته بعد مغادرة أغلب النواب

2024-12-03 17:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، تأجيل جلسته التي كان من المقرر انعقادها اليوم، بعد مغادرة أغلب أعضاء البرلمان قاعة المجلس.

ولم تحدد رئاسة مجلس النواب، موعد الجلسة المقبلة.

وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية واعادة العقارات الى أصحابها.

يذكر ان مجلس النواب باشر في جلسته أمس التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل دون اقرارها.



