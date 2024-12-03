أردوغان يهاتف السوداني: تركيا تتفق مع العراق في الشأن السوري

2024-12-03 17:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيان صدر عن الرئاسة التركية، فقد تم بحث الأوضاع الإقليمية والأمنية.

ونقل البيان عن الرئيس أردوغان تأكيده للسوداني أن أولوية تركيا هي الحفاظ على الهدوء عبر حدودها وعدم إلحاق الضرر بالمدنيين، مشيرا إلى أن تركيا تهتم بوحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وأنها تتفق مع العراق في هذا الشأن.

كما أوضح الرئيس أردوغان أنه يجب على نظام سوريا الانخراط في عملية سياسية حقيقية لمنع الوضع من التدهور أكثر.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا اتخذت وستتخذ خطوات لمنع منظمة PKK وأذرعها من الاستفادة من التطورات بما يتماشى مع الأمن الوطني والمصالح التركية، بحسب بيان الرئاسة التركية.