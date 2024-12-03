مصافي الجنوب تعلن استئناف الإنتاج وتؤكد عدم وجود أزمة بنزين

2024-12-03 18:10:02 - المصدر: واع

البصرة – واع – محمد ناصرأعلنت شركة مصافي الجنوب، اليوم الثلاثاء، استئنافها الإنتاج بعد توقف لأربعة أيام، فيما أكدت عدم وجود أزمة بنزين.وقال مدير عام الشركة حسام حسين ولي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حصلت أزمة خلال الأربعة أيام الماضية بسبب عدم تصريف مادة زيت الوقود، وبطبيعة عمل شركة مصافي الجنوب تجري عمليات تصريف هذه المادة عبر خور الزبير بتوفير ناقلات من شركة تسويق النفط، وخلال الأيام الماضية لم يكن هنالك ناقلات متوفرة مما أدى إلى ارتفاع الخزين في شركة مصافي الجنوب وتوقف الإنتاج ".وأضاف ولي، أن "شركة مصافي الجنوب باشرت اليوم بتشغيل إحدى وحدات التكرير الخط الأول بعد توفير ناقلة، وبدأ الضخ إلى ميناء خور الزبير منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، ونستمر بعملية التشغيل في حالة الاستمرار بتوفير هذه الناقلة".وتابع أنه "تم اليوم تجهيز 8 ملايين لتر من مادة البنزين، بينها مليون لتر عالي الاوكتان، ونؤكد للمواطنين عدم وجود أزمة في مادة البنزين لوجود مخزون كبير منها.