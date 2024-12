الجوية بالزي الأصفر عند مواجهة التعاون السعودي في “ابطال اسيا2”

2024-12-03 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر عقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الفني لمباراة القوة الجوية والتعاون السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري ابطال اندية اسيا 2. وسيرتدي فريق القوة الجوية الزي الأزرق، بينما يرتدي الفريق التعاون السعودي الزي الأصفر. ويلاقي القوة الجوية العراقي ضيفه فريق التعاون السعودي يوم غد الأربعاء، على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، …

