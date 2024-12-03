2024-12-03 18:46:24 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز، شدد عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الثلاثاء، على ضرورة عرضالتسريبات الخاصة بالمحافظ التي يتهم بها أعضاء المجلس ونواب المحافظة، على جهةفنية للتأكد من صحتها.

وذكرالخفاجي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "التسريبات الصوتية الأخيرة للمحافظأشارت لاتهامات خطيرة ضد أعضاء مجلس محافظة ذي قار ونواب عن المحافظة بأنهم فاسدين،وعلى رئاسة المجلس التحرك لعرض التسجيل على جهة فنية لغرض التأكد من صحتها".

وأضافأن " التسجيل الصوتي لو صح فعلاً فإن المجلس ملزم باتخاذ إجراءات قانونيةفورية بحق المحافظ مرتضى الإبراهيمي"، مؤكداً "رغم أنني من كتلة المحافظوقد وقفت إلى جانبه عند استجوابه في مجلس المحافظة لعدم قناعتنا بأسئلة الاستجواب،لكن هذا لا يعني الوقوف معه في كل الأمور فهو هنا يتهمنا بالفساد".

وظهرتسجيل صوتي للمحافظ مرتضى الإبراهيمي، تضمن مهاجمة أعضاء مجلس المحافظة واتهامهمبالفساد وكذلك نواب المحافظة، فضلاً عن الإيعاز بتعذيب متظاهري تشرين من قبل جهازمكافحة الإرهاب وإقالته في حال عدم طاعة الأوامر.

وحاولتوكالة شفق نيوز التواصل مع مكتب المحافظ للتعليق على ما نسب من تصريحاتللمحافظ، لكن دون رد.