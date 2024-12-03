2024-12-03 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسومي

أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الوطني سيعسكر في قطر استعدادا لخليجي 26 في الكويت.

وقال عماد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في قطر سينطلق في الرابع عشر من الشهر الحالي ويستمر حتى العشرين منه، ثم يغادر من الدوحة إلى الكويت للمشاركة في بطولة خليجي 26" .

وأضاف عماد، أن "معسكر المنتخب الوطني في الدوحة سيضم ابتداء اللاعبين المحليين مع عدد من المحترفين الذين وافقت أنديتهم على تفريغهم كاللاعب ريبين سولاقا وسيتم التحاق باقي المحترفين تباعا بحسب ظروف مشاركتهم مع أنديتهم".

وتابع، أن "اللاعب علي جاسم سيكون متاحا للمنتخب في معسكره التدريبي في قطر بعد أن حصل على موافقة مدرب كومو الإسباني فابريغاس الذي منحه الضوء الأخضر للالتحاق بالمنتخب بعد مباراة كومو مع روما في الدوري الإيطالي في الرابع عشر من الشهر الحالي".

ولفت إلى، أن "اللاعب زيدان إقبال سيتواجد مع بعثة المنتخب في الكويت وتحديدا بعد مباراة المنتخب مع نظيره اليمني في 22 من الشهر الحالي، إذ سيخوض زيدان آخر مباراة له مع فريقه الهولندي في الساعة الثانية من بعد ظهر الثاني والعشرين من الشهر الحالي بعدها سيلتحق اللاعب مباشرة بالمنتخب الوطني".

وبين المنسق الاعلامي، أن "ضوابط بطولة الخليج العربي تتيح تسمية 23 لاعبا لكل منتخب في البطولة".

وأسفرت قرعة خليجي 26 في الكويت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب اليمن والبحرين والسعودية.