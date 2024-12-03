اردوغان يبلغ السوداني: دمشق بحاجة للانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد

2024-12-03 18:54:04 - المصدر: ايشان

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الأحداث الجارية في سوريا. وقالت الرئاسة التركية، إن “إردوغان أبلغ رئيس الوزراء العراقي بأن أولوية تركيا هي حماية الهدوء على حدودها”. وأضافت، أن “إردوغان أبلغ رئيس الوزراء العراقي بأن دمشق بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد”. وتابع البيان، أن “إردوغان أكد […]

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