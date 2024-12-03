وفد نيابي يطالب بولندا بفتح سفارة في بغداد وتسهيل دخول التجار العراقيين

2024-12-03 19:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وفد نيابي برئاسة رئيس لجنة الزراعة فالح الخزعلي وأعضاء من لجنتي الزراعة والمياه والأهوار والاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيتين في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الثلاثاء، تعزيز وتنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين العراق وبولندا على أسس المنفعة المتبادلة، فيما طالب الوفد بفتح سفارة بولندية في بغداد.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفدا نيابيا برئاسة رئيس لجنة الزراعة فالح الخزعلي وأعضاء من لجنتي الزراعة والمياه والأهوار والاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيتين، زار اتحاد الغرف التجارية الوطنية البولندية في العاصمة وارسو".وأضاف البيان، أن "الوفد بحث مع رئيس مكتب التعاون مع الخارج ونائب رئيس الاتحاد شوموفسكي إلى جانب الفريق المتقدم في الاتحاد سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والزراعي بين العراق وبولندا"، مشيرا إلى، أن "الطرفين اقترحا تأسيس مؤتمر اقتصادي مشترك يضم رجال أعمال وموردين، إضافة إلى اللجان المختصة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات".وأوضح البيان، أن "المؤتمر يهدف إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين على أسس المنفعة المتبادلة، كما ناقش اللقاء أهمية تنظيم زيارات ميدانية ولقاءات بين رجال الأعمال المهتمين بتطوير العلاقات التجارية".وأكد شوموفسكي- حسب البيان- على "استعداده للتعاون في وضع خطوات مستقبلية للتواصل من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارية واقتصادية وزراعية بين البلدين، وتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال العراقيين لزيارة المشاريع الزراعية والصناعية في بولندا".من جهته، دعا الخزعلي- حسب البيان- إلى "إجراء دراسة شاملة حول فرص وإمكانات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين"، مؤكدا، "ضرورة عرض نتائج هذه الدراسة لمناقشتها والتوصل إلى توصيات عملية تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض تطوير التعاون المشترك".وفي بيان ثان، أكدت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن "الوفد النيابي يضم رئيس لجنة الزراعة النائب فالح الخزعلي والنواب كاظم عطية الشمري وغريب أحمد مصطفی و حیدر محمد جثير الازريجاوي، التقى مستشار رئيس الجمهورية البولندي ووزير الزراعة السابق يأن أردانوفسكي في مدينة تورن الزراعية وممثلين عن شركات بولندية متخصصة في إنتاج المعدات الزراعية، المكائن، الأسمدة، والتكنولوجيا الزراعية الحديثة".وأوضح البيان، أن "المستشار البولندي قدم شرحا عن القطاع الزراعي البولندي، مسلطا الضوء على زراعة المحاصيل، الثروة الحيوانية، المنتجات الغذائية الحلال، ومعايير الجودة الأوروبية التي تتميز بها المنتجات البولندية كما تطرق إلى حجم التبادل التجاري لبولندا مع مختلف دول العالم ودورها في تصدير واستيراد المنتجات الزراعية".من جانبه، أعرب النائب فالح الخزعلي- حسب البيان- عن سروره، "بوجود وفد مجلس النواب لتعزيز التعاون بين البلدين، مستعرضاً تاريخ وحضارة العراق الزراعية"، مشيرا إلى، "الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق في ظل القوانين الداعمة للمستثمرين واستقرار الوضع الأمني".وأكد الخزعلي على، "أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وبولندا"، مشيراً إلى، "إمكانية تصدير منتجات عراقية مثل التمور والطماطم إلى بولندا، مقابل استيراد منتجات بولندية كفول الصويا والسكر".وأشار البيان إلى، أن "الخزعلي طالب بفتح سفارة بولندية في بغداد وأفرع لشركات بولندية في العراق، إضافة إلى تسهيل دخول التجار العراقيين للأسواق البولندية"، مؤكدا، أن "ثلاثة من ممثلي الشركات البولندية قدموا عرضاً موجزاً عن منتجاتهم المتميزة في مجال المكائن الزراعية، الأسمدة، وتقنيات الري الحديثة، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع العراق لتطوير القطاع الزراعي".وختم البيان، أن " هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وبولندا، مع آمال بعقد اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة".