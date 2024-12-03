أسعار النفط ترتفع قليلا قبيل اجتماع "أوبك+"

2024-12-03 19:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 31 سنتاً بما يعادل 0.4 في المئة إلى 72.14 دولار للبرميل (اندبندنت عربية)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الثلاثاء، لكن تحركاتها انحصرت داخل نطاق ضيق، إذ يترقب المتعاملون نتيجة اجتماع "أوبك+" هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 31 سنتاً، بما يعادل 0.4 في المئة إلى 72.14 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارة سنت واحد في الجلسة السابقة، في حين صعد خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 26 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 68.36 دولار بعد صعوده 10 سنتات أمس الإثنين.

وقالت مصادر في "أوبك+" إن التحالف الذي يضم دول منظمة "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا سيمدد أحدث جولة من خفوضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول في اجتماعه في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وقال محللون من "غولدمان ساكس" في مذكرة، إنه نظراً إلى زيادة مستوى الالتزام بخفوضات الإنتاج من روسيا وكازاخستان والعراق، وانخفاض مستويات سعر "برنت"، والمؤشرات في التقارير الصحافية، فإننا نفترض تمديد خفوضات إنتاج "أوبك+" حتى أبريل (نيسان) 2025.

وكان "أوبك+" يهدف إلى التراجع عن الخفوضات في الربع الأول من 2025، لكن توقعات فائض العرض أثرت في الأسعار، ويضخ "أوبك+" نحو نصف نفط العالم.

لا يوجد خيار آخر سوى التأجيل

وقالت محللة الأسواق لدى "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا "أعتقد أنه لا يوجد خيار آخر سوى التأجيل"، مضيفة أنه قد يكون لشهر أو نحو ذلك فحسب، إذ إن هناك كثيراً من الضغوط من الدول المشاركة لزيادة الإنتاج.

وفي ظل الافتقار إلى محفزات الارتفاع وضعف الطلب، تتوقع ساشديفا تداول أسعار النفط في نطاق محدود مع ميل نحو الانخفاض.

ويقول باحثون ومحللون إن الطلب على النفط في الصين من المتوقع أن يصل إلى ذروته في العام المقبل، مما يزيد الفجوة ما بين الطلب والعرض، وتوقع متعاملون أن تخفض السعودية أسعار الخام للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في الأقل.

كما عملت المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر الجاري على إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة، مما بدد أثر بعض الإشارات الإيجابية من الصين، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفضت أسعار خامي القياس العالميين بأكثر من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي.

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وفي الشرق الأوسط، استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ما بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" المسلحة، إذ قتل تسعة أشخاص في ضربات على بلدتين في جنوب لبنان بعد وقت قصير من إطلاق "حزب الله" صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها أمس الإثنين.

وخلص أمس استطلاع مبدئي أجرته "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

خفوضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2025،

في الأثناء، قالت أربعة مصادر في تحالف "أوبك+" لـ"رويترز" إن التحالف سيمدد على الأرجح في اجتماعه الخميس أحدث جولة من خفوضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2025، وذلك لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.

وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، "سيجري تمديد هذا الخفض على الأرجح إلى الربع الأول"، وطلبت المصادر الأربعة عدم ذكر أسمائها، واستبعد مصدر آخر تمديد الخفض لستة أشهر.

ويبلغ حجم خفوضات أعضاء "أوبك+" 5.86 مليون برميل يومياً، أو نحو 5.7 في المئة من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وكان من المقرر أن تأتي زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يومياً، وهو جزء بسيط من الإجمال في يناير (كانون الثاني) 2025 من الأعضاء الثمانية المشاركين في أحدث خفوضات "أوبك+" البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، وتأجلت الزيادة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب انخفاض الأسعار.



صادرات العراق النفطية

في غضون ذلك، قال مسؤولان بوزارة النفط العراقية لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء إن متوسط ​​إجمال صادرات العراق من النفط بلغ 3.287 مليون برميل يومياً في نوفمبر الماضي، وذلك بالمقارنة مع 3.327 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة اليوم الثلاثاء إن المؤسسة تعتزم الإعلان عن جولة جديدة لعطاءات استكشاف النفط والغاز قبل نهاية العام.

وذكر خلال فعالية في القاهرة أن إنتاج المؤسسة من النفط وصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً تشمل المكثفات.



