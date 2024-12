2024-12-03 19:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد برعاية دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، تنطلق يوم غد الأربعاء 4 كانون الأول 2024 النسخة الخامسة من معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تنظمه سنويًا مؤسسة (المدى) للإعلام والثقافة والفنون. ويُعد المعرض الحدث الثقافي الأكبر في العراق، حيث يفتح أبوابه للزوار على أرض معرض بغداد الدولي في منطقة المنصور لمدة 11 يومًا، حتى […]

The post غدًا انطلاق معرض العراق الدولي للكتاب في بغداد appeared first on جريدة المدى.