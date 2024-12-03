2024-12-03 19:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، عن جدول أعمال جلستها المقررة غداً الأربعاء، بعد تأجيل جلسة اليوم بسبب مشاكل حول "قوانين خلافية".

وذكرت الرئاسة في بيان، أن جدول أعمال جلسة الغد يتضمن استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.

كما يشمل جدول الأعمال التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر، ومناقشة مشروع قانون التعديل أو قانون الموازنة العامة الاتحادية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران.

هذا وقد تم استبعاد "القوانين الخلافية" من جدول أعمال الجلسة المقبلة لتسهيل سير المناقشات والتصويتات.

وتأجلت جلسة مجلس النواب العراقي المقررة اليوم الثلاثاء بسبب خلافات سياسية حول القوانين الخلافية.

وكان من المقرر مناقشة قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات في كركوك، إلا أن الخلافات بين المكونات السياسية حول بعض المواد تسببت في مغادرة عدد من النواب وتأجيل التصويت.

وبحسب نواب أبلغوا وكالة شفق نيوز، في حال عدم إقرار القوانين، سيتم ترحيلها إلى الفصل التشريعي المقبل.



