الاعرجي يؤكد دعم العراق لجهود التهدئة الشاملة

2024-12-03 19:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد مستشار الأمني القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، دعم العراق لجهود الوصول إلى تهدئة شاملة بالمنطقة. وقال الأعرجي في تدوينة له على منصة أكس، إن “العراق حكومةً وشعباً، يقف ويؤيد ويدعم بقوة، كل الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، من أجل الوصول إلى تهدئة شاملة في المنطقة”. وأكد الأعرجي، أن “السلام …

