2024-12-03 19:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نينوى / عراق اوبزيرفر اكد محافظ نينوى، رئيس اللجنة الامنية العليا، عبد القادر الدخيل، ان حدود المحافظة مؤمنة بالكامل وهناك تواصل ودعم كبير من قبل الحكومة الاتحادية. جاء ذلك اثناء اجتماع للجنة بحضور قادة الأجهزة الامنية حيث اشار الدخيل الى إن الاجتماع تناول ابرز التداعيات الاخيرة في سوريا والمنطقة بشكل عام ، والوقوف على اخر …

The post تزامناً مع التوترات السورية.. محافظ نينوى يؤكد: حدود المحافظة مؤمنة بالكامل first appeared on Observer Iraq.