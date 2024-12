2024-12-03 19:18:11 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء، والتي تضمنت استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

