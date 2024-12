2024-12-03 19:18:11 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر شفت دراسة جديدة عن تأثير تمرين الذاكرة أثناء النوم في تحسين أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وتعمل على ارتفاع فرص العلاج، مما يعزز حياة المرضى ويزيد من فرص تعافيهم. أظهرت دراسة جديدة أن إجراء تمرين لتوحيد الذاكرة أثناء النوم، جنبًا إلى جنب مع علاج منظم لاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) …

