بغداد / عراق اوبزيرفر قرر مجلس النواب، تأجيل انعقاد جلسته المقررة هذا اليوم الثلاثاء. وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، ان “مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته”. جاء ذلك، بسبب استمرار الخلافات بين اعضاء البرلمان حول قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام واسترداد العقارات إلى اصحابها.

