تركيا والعراق يؤكدان دعمهما للأمن والاستقرار في سوريا

2024-12-03 20:00:05 - المصدر: كونا

أنقرة - 3 - 12 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء على ضرورة انخراط النظام السوري في عملية سياسية جادة لمنع تفاقم الوضع في البلاد.وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن ذلك جاء عبر اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لبحث آخر التطورات الأمنية والميدانية في سوريا والمنطقة.وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في سوريا كونه يؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار جميع بلدان المنطقة.ونقل عن الرئيس أردوغان تأكيده أن أولوية بلاده هي الحفاظ على الهدوء خارج حدودها ومنع لحاق الأذى بالسكان المدنيين مشددا على أهمية وحدة سوريا وسلامة أراضيها.من جانبه قال السوداني إن العراق "لن يقف متفرجا إزاء الأحداث في سوريا" مؤكدا أن بلاده ستبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنها وأمن سوريا.وأضاف أن العراق تضرر من "الإرهاب" ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرفة على مناطق في سوريا مشيرا إلى أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها لتجنب تكرار ذلك. (النهاية) ا ع س / ف ل ا