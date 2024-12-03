بعملية نوعية.. أمن السليمانية يعتقل اثنين من "الدواعش"

2024-12-03 20:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية عمليات الآسايش في السليمانية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبضعلى إرهابيين اثنين ينتميان إلى تنظيم داعش في منطقة باني مقان، بناءً على معلوماتاستخباراتية دقيقة.

وذكرتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جرت ليلة أمس حيث تمكنت قوات الآسايشمن القبض على المدعوين (م. أ. ح) و(ع. أ. ح)، المطلوبين بموجب المادة 4 من قانونمكافحة الإرهاب وهما من المطلوبين لجهاز الأمن الوطني العراقي.

وبينتأن الإرهابيين كانا قد شاركا سابقاً في عدة عمليات إرهابية ضمن صفوف تنظيم داعش،وعملا على تنفيذ هجمات مسلحة قبل أن يحاولا الهروب إلى منطقة باني مقان، لكن جهودالمديرية وعمليات التنسيق الدقيقة نجحت في الإيقاع بهما وإحالتهما إلى العدالة.

يأتيالإعلان عن هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقةفلول تنظيم داعش في العراق، لا سيما مع تزايد محاولات العناصر الإرهابية لإعادةتنظيم صفوفها في بعض المناطق الحدودية.

وتعكسهذه العمليات حرص السلطات العراقية على الحفاظ على أمن البلاد ومنع أيتهديدات إرهابية محتملة.