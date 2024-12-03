2024-12-03 20:18:04 - المصدر: ايشان

يعقد مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، جلسة تضمّن جدول أعمالها، استضافة السوداني، والقراءة الثانية لقانون الموازنة، من دون أن يضيف قانوني العفو العام، والأحوال الشخصية، بسبب الخلافات المستمرة على بنودهما. كما يتضمّن جدول الأعمال، التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني. وستكون على طاولة البرلمان أيضاً، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الخامس لقانون […]

ظهرت المقالة رافعاً القوانين الجدلية.. البرلمان يستضيف السوداني غداً ويقرأ الموازنة أولاً على ايشان.



