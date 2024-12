دعوى قضائية تتهم آبل بالتجسس على هواتف موظفيها

2024-12-03 20:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تواجه آبل دعوى قضائية رفعها أحد موظفيها في كاليفورنيا، يتهمها فيها بانتهاك القانون عبر التجسس على الأجهزة الشخصية للموظفين. وقال أمار باكتا، الموظف في قسم تقنيات الإعلان، أن آبل تشجع موظفيها على استخدام هواتفهم الشخصية في العمل، مما يمنحها القدرة على الوصول إلى بياناتهم الخاصة. وأضاف باكتا في دعواه أن...

