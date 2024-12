العتبة العباسية تشرع بتقديم وجبات الطعام إلى النازحين السوريين

2024-12-03 20:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كربلاء / عراق اوبزيرفر شرعت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الثلاثاء، بتقديم وجبات الطعام إلى النازحين السوريين، جرّاء الأوضاع الأمنية التي تعيشها سوريا. وقال مسؤول وفد العتبة العباسية المقدسة في سوريا خليل هنون في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنّ “المطبخ المركزي الذي أنشأته العتبة المقدسة في سوريا لخدمة العوائل اللبنانية النازحة، شرع بتقديم وجبات …

