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قانون العفو العام وسجال حول تفسيره لمفردة “الارهاب” قبيل تمريره.. قانوني يوضح

قانون العفو العام وسجال حول تفسيره لمفردة “الارهاب” قبيل تمريره.. قانوني يوضح
قانون العفو العام وسجال حول تفسيره لمفردة “الارهاب” قبيل تمريره.. قانوني يوضح
2024-12-03 20:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر دعت عددا من الاحزاب السياسية وأبرزها حزب تقدم اما الى اصدار قانون عفو عام جديد او تعديل قانون العفو العام الحالي الذي صدر عام 2016 . ويقول الخبير القانوني وليد الشبيبي لـ عراق اوبزيرفر إن “قانون العفو العام الحالي لا يمكن الجزم بالمواد التي تم تعديلها ان لم يصدر بشكل رسمي من …

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قانون العفو العام وسجال حول تفسيره لمفردة “الارهاب” قبيل تمريره.. قانوني يوضح

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