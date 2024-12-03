العتبة العباسية المقدسة تشرع بتقديم وجبات الطعام إلى النازحين السوريين

2024-12-03 20:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واعشرعت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الثلاثاء، بتقديم وجبات الطعام إلى النازحين السوريين، جرّاء الأوضاع الأمنية التي تعيشها سوريا.وقال مسؤول وفد العتبة العباسية المقدسة في سوريا خليل هنون في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنّ "المطبخ المركزي الذي أنشأته العتبة المقدسة في سوريا لخدمة العوائل اللبنانية النازحة، شرع بتقديم وجبات الطعام إلى النازحين من الشعب السوري؛ بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد".وأضاف هنون، أنّ "الوفد سيستمر في تقديم خدماته إلى العوائل السورية النازحة في الفترة القادمة؛ لمساعدتهم في تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها".وأوضح البيان، أن " العتبة العباسية المقدسة أنشأت في وقت سابق مطبخًا مركزيًّا لتقديم الخدمات إلى النازحين اللبنانيين في سوريا خلال العدوان الصهيوني على لبنان، إذ قُدّم أكثر من 15 ألف وجبة طعام يوميًّا إلى العوائل اللبنانية النازحة".وتابع "تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة المبادرات التي تقيمها العتبة المقدسة؛ لتقديم يد العون للمجتمعات المتضررة سواء داخل العراق أو في الدول المجاورة، وهي تعبر عن مدى التضامن مع مختلف المجتمعات في أثناء الأزمات".