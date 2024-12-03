الاتصالات: الحكومة توقع اتفاقية مع فودافون لإنشاء شبكة اتصالات بتقنية الجيل الخامس

2024-12-03 20:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، ممثلةً عن الحكومة العراقية توقيع اتفاقية مع شركة فودافون لإنشاء شبكة اتصالات بتقنية الجيل الخامس، مشيرة إلى أن المشغل الجديد سيوفر فرص عمل ويرفع من مهارات الشباب العراقيين.وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "اتفقت الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة الاتصالات، مع شركة فودافون العالمية، على إنشاء شبكة الاتصالات الجديدة في العراق بتقنية الجيل الخامس، المملوكة بالكامل للحكومة العراقية، حيث وقعت الوزيرة هيام الياسري وشركة فودافون على بيان عمل يتضمن إعداد المشغل للإطلاق، وتقديم خبرة متخصصة في مجالات رئيسية مثل تصميم الشبكات والمقترحات التجارية وخطة نمو الأعمال".وأضاف البيان، "كما وقعت الوزارة وفودافون مذكرة تفاهم لمواصلة المناقشات حول الخدمات التي ستقدمها فودافون للمشغل الجديد ونموذج الإدارة الأنسب".وقالت الياسري: إنه "تهدف الوزارة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمواطني العراق، وخفض التكاليف، وزيادة إيرادات الدولة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات"، مشيرة إلى، أن "المشغل الجديد سيوفر فرص عمل ويرفع من مهارات الشباب العراقيين الذين سيديرون هذه الشبكة، يسعدنا أن يكون لدينا شريك ذو خبرة مثل فودافون لدعمنا في هذا المشروع".من جهته، قال الرئيس التنفيذي لقسم الأسواق الشريكة في فودافون بيتر دفوراك- حسب البيان: إن "إنشاء مشغل 5G جديد مملوك للحكومة سيجلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى العراق"، موضحا، أن "فريق الأسواق الشريكة في فودافون يتمتع بخبرة في العمل مع المشغلين في جميع أنحاء العالم لتطوير أحدث تقنيات الشبكات والاستراتيجيات التجارية".وأضاف دفوراك، "سنكون قادرين على جلب هذه الخبرة إلى العراق، بما في ذلك تصميم وإدارة المشغل، وسنوفر فرصة لتدريب وتطوير مهارات المواهب العراقية الشابة".ولفت البيان إلى، أن "فودافون هي شركة اتصالات أوروبية وأفريقية رائدة تقدم خدمات الهاتف المحمول والثابتة لأكثر من 330 مليون عميل في 15 دولة، ويعمل فريق الأسواق الشريكة في فودافون على تشكيل شراكات استراتيجية مع المشغلين المحليين في جميع أنحاء العالم لتوسيع نطاق وصول المجموعة إلى الأسواق المتنامية من خلال تبادل أفضل الخبرات و الممارسات في تصميم شبكات الاتصالات والكفاءة التشغيلية ودعم العملاء، وتتعاون فودافون مع شبكات الهاتف المحمول على هذا الأساس في 45 دولة، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط".