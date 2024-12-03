الاتصالات تعلن الاتفاق مع فوادفون لتشغيل الوطنية للهاتف النقال بتقنية G5

2024-12-03 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن الاتفاق مع شركة فودافون العالمية على انشاء شبكة الاتصالات الجديدة في العراق بتقنية الجيل الخامس المملوكة بالكامل للحكومة العراقية.

وقالت الاتصالات، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "وقعنا على بيان عمل يتضمن إعداد المشغل للإطلاق وتقديم خبرة متخصصة في مجالات رئيسة مثل تصميم الشبكات والمقترحات التجارية وخطة نمو الأعمال" مضيفة "كما "وقعنا مذكرة تفاهم لمواصلة المناقشات حول الخدمات التي ستقدمها فودافون للمشغل الجديد ونموذج الإدارة الأنسب".

وأوضحت، ان "الجيل الخامس هو أحدث جيل من تكنولوجيا الهاتف المحمول".

من جانبها قالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري: "نهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمواطني العراق وخفض التكاليف وزيادة إيرادات الدولة وإدخال التكنولوجيا الحديثة" مشيرة الى، ان "المشغل الجديد سيوفر فرص عمل ويرفع من مهارات الشباب العراقيين الذين سيديرون هذه الشبكة".

فيما أكد الرئيس التنفيذي لقسم الأسواق الشريكة في فودافون (بيتر دفوراك)، ان "إنشاء مشغل 5G جديد مملوك للحكومة سيجلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى العراق" منوها الى ان "فريق الأسواق الشريكة في فودافون، يتمتع بخبرة في العمل مع المشغلين في جميع أنحاء العالم".

وأوضح "سنكون قادرين على جلب هذه الخبرة إلى العراق وسنوفر فرصة لتدريب وتطوير مهارات المواهب العراقية الشابة" لافتا الى، ان "فودافون هي شركة اتصالات أوروبية وأفريقية رائدة تقدم خدمات الهاتف المحمول والثابتة لأكثر من 330 مليون عميل في 15 دولة".

واستطرد بالقول "يعمل فريق الأسواق الشريكة في فودافون على تشكيل شراكات استراتيجية مع المشغلين المحليين في جميع أنحاء العالم".

يذكر ان مجلس الوزراء، وافق في 26 من تشرين الثاني الماضي، على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة.