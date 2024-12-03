بغداد واسلام اباد تبحثان التعاون في مواجهة "الارهاب" وتوطين الصناعات الحربية

2024-12-03 21:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 3 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع رئيس اركان الجيش الباكستاني الجنرال ساهر شمشاد مرزا اليوم الثلاثاء التعاون على الصعيد الامني في مواجهة "الارهاب" وتوطين الصناعات الحربية.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان ان الطرفين بحثا كذلك مجالات التعاون المشترك في مجال الامن السيبراني والتدريب وتوظيف الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات.ونقل البيان عن السوداني دعوته الى تعاضد جهود العالمين العربي والاسلامي لايقاف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ومنع الابادة الجماعية عن الشعب الفلسطيني. (النهاية) ع ح ه / م ع ح ع