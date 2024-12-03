زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق: المسيحيون فقدوا ثلثي عددهم بسبب الصراعات والحروب

2024-12-03 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو، يوم الثلاثاء، إن العراق فقد ثلثي المسيحيين بسبب الصراعات والحروب.

وأضاف ساكو في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أنه "من المؤسف أن يُعاني الشرق الأوسط من ويل الصراعات والحروب، كما نشاهد في فلسطين ولبنان وحالياً في سوريا، من دون أن ننسى السودان واوكرانيا، وقد تنجر اليها بلدانٌ أخرى مجاورة، انها حالة محزنة حقاً ان تؤدي هذه الصراعات بحياة الآف الناس خصوصاً من المدنيين الأبرياء، وتهجير أعداد كبيرة من السكان".

واوضح ساكو، "نحن المسيحيون أبناء هذه الأرض، لقد فقدنا ثلثي عددنا، وان استمرت الحالة قد نفقد من تبقى فيها أمام عدم الوصول الى السلام والوئام".

ودعا ساكو، دول الجوار الى "التأكيد على الثوابت الانسانية والوطنية، وتحصين الساحة من كل فتنة طائفية وانقسام، والعمل على التهدئة وليس التصعيد أو صبّ الزيت على النار"، مضيفاً أن "هذه الحروب مسؤولية المجتمع الدولي أيضاً، لهذا السبب ينبغي ان تتحرك الدول الكبرى بشكل سريع وصادق وتلعب دور الوسيط لإيجاد حلول دائمة لهذه البلدان، ومستقبل سياسي يقوم على أسس وبرامج ثابتة، لكي يبقى مواطنوها في العيش على أرضهم وبيوتهم بسلام وأمان وكرامة".

وتابع ساكو، "على الجميع ان يدرك ان الحروب فاشلة وخاسرة كما أكد البابا فرنسيس في مناسبات عديدة، وبهذه الطريقة يطمئن سكان الشرق الأوسط بأمل السلام، لا سيما ونحن على أبواب الاحتفال بعيد الميلاد، عيد الاخوّة والسلام".