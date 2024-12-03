2024-12-03 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تطورات حالة الطقس في البلاد استنادًا إلى قراءة خرائط الطقس السطحية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن خارطة الايزوبار الصادرة تظهر سيطرة تامة للمرتفع السيبيري السطحي على المنطقة، مما يعمل كحاجز صد للمنخفضات الجوية التي تتقدم من جهة البحر المتوسط.

وأضافت الهيئة أن هذا المرتفع يساهم في استمرار المنخفض المتواجد حالياً على البحر المتوسط في التراوح في مكانه، مما يؤدي إلى تأثيرات محدودة على الطقس في العراق.

كما أكدت الهيئة وجود حاجز غلق بلوك في الطبقات العليا للمرتفع شبه المداري، ما يعزز من تأثير المرتفع السيبيري على الحالة الجوية في العراق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة الجوية من المتوقع أن تستمر حتى منتصف الشهر الحالي، باستثناء فترات قصيرة من تأثيرات جوية محدودة على مناطق وسط وشمال العراق في منتصف الأسبوع المقبل، وهي حالة جوية وقتية سريعة لن تستمر طويلاً.

ونوهت الهيئة إلى أن المنطقة ستظل تحت تأثير المرتفعات الجوية التي ستستمر في السيطرة على الوضع العام للطقس في العراق.

وختمت الهيئة بيانها بالقول باللهجة الدارجة: "يعني منين ماتلتفت تلاگي مرتفعات !! ولله الأمر."



