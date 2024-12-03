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الكرخ يحقق الفوز على الكهرباء في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

الكرخ يحقق الفوز على الكهرباء في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة
الكرخ يحقق الفوز على الكهرباء في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة
2024-12-03 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب نادي الكرخ على مضيفه نادي الكهرباء بنتيجة 85-67 نقطة، ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية مساء اليوم الثلاثاء.

كما فاز فريق ناشئة نادي الكرخ في السلة على نظيره نادي الكهرباء 55-43 نقطة، ضمن منافسات الدوري المصاحب لدوري المحترفين العراقي.

ويستضيف نادي دربنديخان نادي دجلة الجامعة ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.وتُقام المباراة مساء الخميس المقبل في قاعة دربنديخان للألعاب الرياضية.

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