الحشد الشعبي: القبض على متهمين اثنين بالاحتيال والتزوير في الأنبار وبغداد

2024-12-03 21:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على اثنين متهمين بالاحتيال وتزوير بعمليتين منفصلتين في محافظتي الأنبار وبغداد.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أنه" بجهود استثنائية وعمل دؤوب، تمكن أمن الحشد الشعبي (مديرية التحقيقات و الأمن الوقائي) في عمليتين منفصلتين، من تحقيق إنجاز أمني كبير، وتمت العملية الأولى بالتعاون مع قيادة حشد الانبار /قسم الأمن حيث تم إلقاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال عبر التعيينات الوهمية، حيث قام بأخذ مبالغ مالية من المواطنين في مناطق غرب الأنبار".وأضاف البيان، "في العملية الثانية تم ضبط شخص متورط في تزوير الباجات الرسمية بالجرم المشهود، وضبط بحوزته باجات مزورة وانتحال صفة منتسبي هيئة الحشد الشعبي، وذلك في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، وتمت العمليتان بعد اخذ الموافقات الرسمية من القاضي المختص وتسليم المتهمين الى العدالة".وأشار الى أن" العمليات تأتي ضمن الجهود المستمرة لحماية المواطنين وتعزيز الأمن في البلاد".