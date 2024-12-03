تركيا والعراق يعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة

2024-12-03 22:00:05 - المصدر: كونا

اسطنبول - 3 - 12 (كونا) -- استضافت مدينة اسطنبول اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا والعراق والمعروفة باسم (جيتكو).وأشار وزير التجارة التركي عمر بولاط في كلمته بانطلاق الاجتماع إلى أن نسبة صادرات تركيا إلى العراق خلال السنوات العشر الأخيرة تجاوزت 5 بالمئة من إجمالي حجم صادراتها.وقال بولاط "العام الماضي بلغت صادراتنا إلى العراق 8ر12 مليار دولار بينما وصل حجم التجارة الثنائية بما في ذلك صادرات العراق إلى تركيا 20 مليار دولار".وأكد أن تركيا والعراق بلدان صديقان وجاران يتشاركان إرثا ثقافيا وتاريخيا مشتركا معتبرا أن توقيع بروتوكول الدورة الأولى لاجتماع (جيتكو) يعد انعكاسا للمفاوضات البناءة والاتفاقات في مجالات تشمل العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة والتعاون المشترك في إطار مشروع (طريق التنمية) وقطاع المقاولات بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات.ولفت إلى أن انعقاد الاجتماع في ظل الأجواء الإيجابية سيكون مثمرا لاسيما أنه يأتي بعد الزيارة المتبادلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأيضا زيارته (بولاط) على رأس وفد يضم 150 شخصا من رجال الأعمال إلى بغداد.وأوضح بولاط أن العراق يعتبر ثالث أكبر شريك لتركيا في مجال التصدير بينما تحتل تركيا المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري للعراق في مجال الاستيراد مشيرا الى أن البلدين يهدفان لزيادة حجم التجارة إلى 30 مليار دولار.وفيما يتعلق بخدمات المقاولات يعتبر العراق بحسب الوزير التركي ثالث أكبر بلد على مستوى العالم تنفذ فيه الشركات التركية إجمالي 1111 مشروعا بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار.من جهته ذكر وزير التجارة العراقي أثير الغريري أن العراق دخل مرحلة جديدة مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في بلاده.وأكد الغريري رغبته في رؤية رجال الأعمال الأتراك يتركون بصمة واضحة في العراق من خلال استثمارات تعود بالفائدة على البلدين.ووجه دعوة للمواطنين الأتراك من أجل زيارة العراق والاطلاع على الحضارات التي يعود عمرها الى 1500 عام فضلا عن الآثار العثمانية هناك.ولفت إلى أنهم يريدون أن تكون العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في المقدمة إلى جانب العلاقات الثقافية مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص التركي ليترك بصمته في العراق.وبحث المجتمعون العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات المتبادلة والتعاون ضمن مشروع (طريق التنمية) ومشاريع الإنشاءات بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وعقب الاجتماع وقع الوزيران التركي والعراقي على بروتوكول بخصوص الاجتماع الأول للجنة. (النهاية) ط أ / ر ج