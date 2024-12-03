2024-12-03 22:00:06 - المصدر: الطاقة

يشكّل تهريب الوقود من العراق معضلة كبرى محليًا وإقليميًا، ودوليًا، إذ يُنظر إليه بوصفه قضية تورّطت فيها أطراف متعددة، بالتزامن مع تقلبات سياسية عالمية قد تحول عملية التهريب إلى مسار آخر. وبحسب تحليل طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن إيران ضالعة في عملية التهريب وتحقّق استفادة مزدوجة. واللافت للنظر، أن فتح ملف التهريب يأتي …

إقرأ: المتورطون في تهريب الوقود من العراق وحجم العائدات.. القصة كاملة على منصة الطاقة



