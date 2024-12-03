استمرار الأجواء الشتوية الباردة في العراق مع فرص لتساقط الامطار

2024-12-03 22:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، حالة الطقس في البلاد، مشيراً الى استمرار الأجواء الشتوية الباردة في العراق مع وجود فرص لتساقط الامطار.

وقال عطية في منشور على (الفيس بوك) تابعته "بغداد اليوم"، إن "صور الأقمار الاصطناعية الليلية الملتقطة لحركة السحب المستلمة في قسم التنبؤ الجوي في هيئتنا تظهر اندفاع السحب من جهة الغرب والجنوب الغربي نحو سماء مدن البلاد".

وأضاف أن "نماذج خرائط الطقس تشير الى تكاثر السحب الركامية الواطئة والمتوسطة خلال ساعات نهار الأربعاء في مدن جنوب ووسط البلاد وغربها ليتحول الطقس غائم جزئي أغلب الأحيان"، لافتاً الى "وجود فرص لأمطار خفيفة في أماكن متفرقة جنوب وشرق مدينة البصرة بعد الظهر".

وتابع عطية "يترافق مع تأثير الحالة أعلاه ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتقلبات بالرياح السطحية مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة، في حين ستكون الأجواء في مدن شمال البلاد باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا، مع تواجد بعض السحب في الأجواء".