الغريري يدعو الشركات والمؤسسات التركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة

2024-12-03 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، الشركات والمؤسسات التركية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "على هامش اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية التجارية العراقية التركية المشتركة (جتكو) بدورتها الاولى، وقع وزير التجارة أثير داود الغريري، ونظيره التركي عمر بولات على المحضر الختامي المشترك، وبما يتوافق مع تعزيز وتنويع العلاقات والمصالح المتبادلة في مجالات التجارة والصناعة، النقل، التخطيط، والجمارك والزراعة وتبادل الخبرات وتنظيم المعارض".وأكد الغريري خلال مراسم توقيع المحضر الختامي أن "ما تحقق من المباحثات المشتركة التي جرت بين ممثلي البلدين تمثل بداية قوية لمسار طويل من التعاون المثمر"، مضيفا: أنه "سنعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عبر اليات واضحة ومحددة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة".وتابع الغريري، أننا "نتحدث عن عراق جديد مستقل قوي ومزدهر وفرص الاستثمار والتطوير فيه واعدة"، داعيا "الشركات والمؤسسات التركية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وخصوصا في المشاريع الكبرى الداعمة للتنمية المستدامة، ومنها مشروعات البنية التحتية والنقل والتكنولوجيا".ودعا وزير التجارة في الوقت ذاته "الجانب التركي المشاركة الفاعلة في الدورة القادمة لمعرض بغداد الدولي، والتي نأمل أن تكون منصة لتعزيز التعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية"، مقدما "شكره للجهود المبذولة من الجانبين للخروج بنتائج ايجابية تخدم تعزيز التعاون المشترك وفي مختلف المجالات".وأشار البيان الى أن "الجانبين اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة في العراق في موعد يحدد من خلال القنوات الدبلوماسية، فضلا عن الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة للاطلاع على التطورات المتعلقة بالمحضر الختامي وبشكل دوري".