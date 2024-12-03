العبادي وحمادي يبحثان خطط شبكة الإعلام لتطوير الأداء الإعلامي وتسهيل الصعوبات

2024-12-03 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الثلاثاء، دور الإعلام العراقي في تعزيز الوعي الوطني وتوحيد الصفوف.وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بحث خلال استقباله رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي خطط الشبكة لتطوير الأداء الإعلامي وتسهيل الصعوبات التي تواجهها للارتقاء بعملها وتعزيز قدرات العاملين فيها بما يتماشى مع التحديات الراهنة".وتابع "كما تم مناقشة واقع الإعلام في العراق ودوره المحوري في تعزيز الوعي الوطني وتوحيد الصفوف ونقل الحقيقة بمهنية وشفافية وترسيخ القيم الديمقراطية".