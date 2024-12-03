البنك الدولي: الدول الفقيرة دفعت مبالغ قياسية لتسديد ديونها في 2023

2024-12-03 22:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن الدول الفقيرة دفعت مبلغاً قياسياًلتسديد ديونها الخارجية في العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

وذكرالبنك في تقرير أن الدول الفقيرة دفعت 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية فيالعام 2023، ومن بين هذه البلدان، دفعت "البلدان الأكثر فقراً وضعفاً"مبلغاً قياسياً مقداره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها، بما في ذلك نحو 35 ملياراًمقابل تكاليف الفائدة وحدها، وهو رقم قياسي أيضاً.

وهذهالبلدان هي المؤهلة للحصول على قرض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الوكالةالتابعة للبنك الدولي التي تقدم القروض للبلدان الفقيرة.

وأشارالبنك الدولي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت المحرك الرئيسي لارتفاع كلفةخدمة الديون الخارجية، مع تضاعف سعر الفائدة المدفوع على قروض الدائنين الرسميينإلى أكثر من 4%.

وبلغتمعدلات الفائدة التي فرضها الدائنون من القطاع الخاص 6%، وهي الأعلى منذ 15 عاماً.

ولفتالبنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة بدأت تنخفض في العديد منالاقتصادات المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة "من المتوقع أن تبقى أعلى منالمتوسط الذي كان سائداً في العقد الذي سبق كوفيد-19".